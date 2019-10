Stenkast mod spillerbusser, en smadret bil, spontane slåskampe under og efter kampene, ulovligt medbragte romerlys på stadion og affyring af raketter ud over banen til fare for alt og alle.

Fodboldkulturen er gået langt over gevind blandt de mest ekstreme fraktioner af trekantområdets 1. divisionsklubbers fanskare.

Men nu skal det stoppes.

Fodboldbøller, som har tænkt sig fortsat at piske stemningen op over kogepunktet med hadefulde aktioner mod konkurrerende klubber og deres fans, vil fremover mærke konsekvensen hårdt og kontant, skriver Fredericia Dagblad.

»Nu går vi til stålet med DBU-karantæner og politi-karantæner for at få de personer væk fra stadion, som ikke kan opføre sig ordentligt, for vi vil ikke have dem. Derfor vil vi benytte os af grovfilen. Nu synes vi ikke, det er sjovt mere,« fastslår Morten Anker Jensen, politiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, over for avisen.

»De ballademagere, der var begyndt at boble op i Vejle, er på vej ned igen. Men nu bobler det op i Kolding og Fredericia,« siger han.

Rivaliseringen mellem de tre 1. divisionsklubbers mest hardcore fans har ulmet længe, men nu er punktet nået, hvor det ikke længere vil blive accepteret af hverken myndigheder eller klubber.

Sydøstjyllands Politi og ledelserne i henholdsvis Vejle Boldklub, FC Fredericia og Kolding IF er da også enige om, at de få men ekstreme hooligans ikke længere skal have mulighed for at ødelægge det for de mange, som tropper op for at se fodbold og ikke for at lave ballade.

I skrivende stund følges alle tre klubber knivskarpt ad i Nordic Bet Ligaen i bestræbelserne på at nå det forjættede fodboldland - Superligaen.

FC Fredericia ligger således p.t. på førstepladsen, Vejle Boldklub er nummer tre og Kolding IF nummer fire.

Så de tre meget ambitiøse 1. divisionsklubber, der også geografisk ligger meget tæt på hinanden, har i den grad skærpet den interne konkurrence både på og altså også uden for banen.

Hvad der tidligere var mere godmodige drillerier klubbernes fans imellem har i denne sæson for alvor udviklet sig, efter Kolding IF rykkede op i Nordic Bet Ligaen og Vejle Boldklub rykkede ned fra Superligaen.

FC Fredericia har i forvejen længe været fast inventar i landets næstbedste fodboldrække, så fra denne sæson spiller de tre ambitiøse klubber mod hinanden og bejler alle seriøst til oprykning. Hvilket i sagens natur ikke har gjort rivaliseringen mellem de tre klubbers 'ultras' mindre.

B.T. har fredag gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Sydøstjyllands Politi. På grund af ferie, afholdelse af fridage samt møder har det ikke været muligt.

Vi har også tidligere forsøgt at få Søren Christensen, formand for fanklubben Red Pride i Fredericia, i tale om balladen og rivaliseringen særligt mellem Red Pride og Crazy Reds, Vejle Boldklubs fanklub.

Søren Christensen har ikke ønsket at lade sig interviewe.

