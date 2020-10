En knivbevæbnet mand meldes i kritisk tilstand, efter at politiet afgav skud mod ham på adresse i Østjylland.

Betjente fra Østjyllands Politi afgav lørdag skud mod en knivbevæbnet mand på en adresse i Hornslet i Østjylland.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet fik klokken 11.19 anmeldelse om, at en mand bevæbnet med en kniv opførte sig truende.

Da politiet ankom, tog betjentene kontakt til manden, der var aggressiv.

Herefter afgav politiet skud mod manden, som blev ramt flere steder på kroppen.

Betjentene ydede livreddende førstehjælp, før manden blev kørt på hospitalet.

Han er ifølge politiet i kritisk tilstand.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed skal nu se på sagen, oplyses det.

- Den uafhængige Politianklagemyndighed har overtaget sagen, som de altid gør, når politiet har affyret skud.

- Vi kan derfor ikke oplyse yderligere om den del af sagen for nuværende, siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen.

En pårørende til manden er underrettet, oplyser politiet.

Politiklagemyndigheden bekræfter på sin hjemmeside, at man undersøger sagen og på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer.

Man beder vidner, der har set episoden, kontakte myndigheden.

Dagbladet B.T. skrev tidligere på dagen, at der havde været en større politiaktion i Kaløvigparken i Hornslet.

Øjenvidner har fortalt til mediet, at personen tilsyneladende var bevæbnet med en machetelignende kniv.

Politiet brugte også peberspray mod manden, fortæller vidner til mediet.

Området var ifølge B.T. afspærret et par timer af en talstærk politistyrke.

- Mine piger har fra vores lejlighed forinden hørt råb og skud, men jeg ved ikke i detaljer, hvad det har drejet sig om.

- Normalt er det her en fredelig bebyggelse med omkrig 80 lejligheder, men lige nu tror jeg, at alle patruljebiler fra hele Aarhus-området er kørt herud. Her er vel omkring 15 patruljevogne, beretter en 47-årig kvinde til B.T.

/ritzau/