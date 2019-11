Politifolk fandt, at mand var til fare for sig selv og dem og skød mod hans ben. Manden er ikke i livsfare.

En mand, som onsdag aften blev ramt af skud fra politiet, optrådte "uligevægtig og til fare for sig selv og betjentene", oplyser Københavns Politi på Twitter.

Politiet oplyser, at der blev skudt mod mandens ben, og at han blev ramt to gange. Om hans tilstand siger politiet, at den ikke er kritisk.

Episoden udspillede sig i en lejlighed i Hillerødgade 74 på Nørrebro i København omkring klokken 22.

Københavns Politi underrettede klokken 22.07 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) om episoden, oplyser DUP på sin hjemmeside.

Politiklagemyndigheden skal i medfør af retsplejeloven indlede en efterforskning af sager, hvor personer dør eller såres alvorligt af skud fra politiet.

Typisk vil undersøgelsen dreje sig om, hvorvidt politiet har haft hjemmel til at affyre skud - for eksempel hvis der har været fare for politifolkene eller andre.

Undersøgelser af den type er således normal procedure. For eksempel blev en sådan undersøgelse også foretaget, i forbindelse med at politiet skød og dræbte Omar El-Hussein, som forinden havde dræbt to personer i København.

Politiklagemyndighedens efterforskning munder ud i en indstilling til Statsadvokaten, som skal tage stilling til, hvorvidt der skal rejses en tiltale mod politifolkene.

Dette vil kun komme på tale, hvis Statsadvokaten vurderer, at omstændighederne i sagen vil føre til en domfældelse i retten. Vurderer man, at der var tale om lovligt nødværge, kommer der ingen retssag.

/ritzau/