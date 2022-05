Først på eftermiddagen en sommerdag sidste år lød der i et grønt område i Dannemare på Lolland pludseligt skud. Skud, der kom fra politiets våben, og som havde ramt en borger i maven.

Borgeren, der dengang havde truet betjente med bue og pil, var én ud af fire, der sidste år blev skudt af politiet.

Alle fire gange gjorde politiet det rigtige. Skyderierne var alle både nødvendige og forsvarlige.

Det er i hvert fald den vurdering, man er kommet frem til hos Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der netop har udgivet årsrapporten for 2021.

Årets første skudsag fandt sted 11. februar i Herning-området, hvor en 61-årig mand blev ramt i både underben og skulder.

Tidligt på dagen havde den 61-årige truet en politipatrulje, og da betjente senere forsøgte at få kontakt til ham på hans bopæl, nægtede han at komme ud. I stedet opførte han sig truende.

Derfor skød politiet gas ind i huset. Hvilket på sin vis virkede.

Manden trådte kort efter udenfor, men i sine arme havde hans et riffellignende våben, der siden viste sig at være et luftgevær.

Politiet affyrede skud i Herning-området, da en truende mand kom ud af sit hus med et luftgevær i hænderne. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politiet affyrede skud i Herning-området, da en truende mand kom ud af sit hus med et luftgevær i hænderne. Foto: Presse-fotos.dk

Da manden fortsatte sin truende adfærd, blev der affyret skud mod ham.

Og betjenten, der gjorde det, handlede korrekt, lyder det fra politiklagemyndigheden, der har indstillet efterforskningen.

Der var nemlig overhængende fare for, at manden ville angribe betjenten og kollegaer, lyder det.

Kun seks dage senere var politiet igen involveret i et skyderi mod en borgere. Denne gang i fuld offentlighed.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed undersøgte episoden, hvor en 42-årig mand blev skudt af politiet i Lundby, efter at han havde opført sig truende med en kniv. Presse-Fotos.dk/Ritzau Scanpix Vis mere Den Uafhængige Politiklagemyndighed undersøgte episoden, hvor en 42-årig mand blev skudt af politiet i Lundby, efter at han havde opført sig truende med en kniv. Presse-Fotos.dk/Ritzau Scanpix

Politiet havde fået en anmeldelse om, at en 42-årig mand i et tog på Sydsjælland havde truet flere passagerer med en kniv. Og da patruljer rykkede ind i toget, mens det holdt ved Lundby, fortsatte truslerne.

Politiet brugte derfor peberspray mod manden, men lige lidt hjalp det.

Truslerne fortsatte, og en betjent affyrede derfor først et varselsskud på perronen og derefter ét, der ramte manden.

Igen, lyder vurderingen, var beslutningen om at affyre skud, i orden.

Manden truede angiveligt togpersonale og andre passagerer med en kniv. Her efterforsker politiet på stationen i Lundby. Foto: Byrd/Lind Foto Vis mere Manden truede angiveligt togpersonale og andre passagerer med en kniv. Her efterforsker politiet på stationen i Lundby. Foto: Byrd/Lind Foto

Den næste borger, der blev skudt af politiet, var blevet advaret. Han skulle smide sit våben. Ellers ville han måske blive skudt. Og det blev han. Skudepisoden fandt sted 1. maj i jyske Vonsild.

Her havde en mand i løbet af dagen sendt trusler til flere personer, hvilket fik politiet til at reagere.

Konfronteret af betjente trak manden så en pistollignende genstand og rettede den mod en af betjentene.

Trods advarsler havde betjenten ingen anden mulighed end at affyre skud, lyder det i politiklagemyndighedens årsrapport. En årsrapport, hvis sidste skudsag tiltrak sig stor opmærksomhed sidste sommer.

Politiet spærrede i forbindelse med skyderiet i Vonsild et område af. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Politiet spærrede i forbindelse med skyderiet i Vonsild et område af. Foto: presse-fotos.dk

Her rykkede politiet 21. juli ud til et grønt område i Dannemare, hvor en 25-årig havde forsøgt at slå sin sagsbehandler i ansigtet.

Sagsbehandleren afværgede slaget, men blev i stedet ramt i brystet og dernæst truet med en sten, den unge mand havde i hånden.

»Skal du have den her i skallen, din fucking nar?« skulle han angiveligt have sagt.

En anmeldelse landede snart hos politiet, der rykkede ud til Hundeparken, hvor den 25-årige befandt sig. Nu bevæbnet med bue og pil.

Her politiet med en pil efter skudepisoden i Dannemare. Foto: Byrd/Steven Knap Vis mere Her politiet med en pil efter skudepisoden i Dannemare. Foto: Byrd/Steven Knap

Han nægtede at overgive sig og forsøgte i stedet at affyre en pil mod politiet. Hvilket han ikke lykkedes med.

Ikke desto mindre følte betjentene sig så truet, at de affyrede skud, der ramte den 25-årige i maven.

Mens betjentene gik fri, fordi de ifølge Statsadvokaten ikke havde gjort noget galt, blev den 25-årige sidste måned dømt for vold mod tjenestemand. Altså sagsbehandleren.

Retten fandt det nemlig ikke bevist, at han ville ramme politiet med sin pil. Den 25-årige blev dømt til behandling på en psykiatrisk afdeling.