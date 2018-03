På grund af den massive interesse for at filme og se "UC3 Nautilus" pakker politiet ubåden ind.

København. Politiet har besluttet at dække ubåden "UC3 Nautilus" til med presenning i Nordhavn i København, hvor den lige nu står opbevaret.

Det oplyser Jens Møller, der er drabschef ved Københavns Politi.

- I samarbejde med By & Havn har vi besluttet, at den skal dækkes til. Det sker på grund af den forestående retssag, som skaber massiv tilstedeværelse for danske og internationale medier.

- Der kommer rigtig mange mennesker og kigger på ubåden, og det er generende for By & Havns ansatte, siger Jens Møller.

Det er torsdag, at retssagen mod ubådsbyggeren Peter Madsen begynder. Her er han tiltalt for at have dræbt den svenske journalist Kim Wall.

Han medbragte ifølge anklagemyndigheden en sav, tilspidsede skruetrækkere, strips, stropper og andre remedier, inden han 10. august om aftenen sejlede ud i Øresund med sin gæst.

Peter Madsen nægter sig skyldig i drab. Derimod har han erkendt, at han parterede liget af kvinden og smed ligdelene i vandet. Hun døde som følge af en ulykke på ubåden, har han tidligere forklaret.

Derimod kræver anklagemyndigheden ham dømt for drab. Man ønsker fængsel på livstid med den begrundelse, at forbrydelsen var planlagt på forhånd, og at den var seksuelt motiveret.

Sagen er planlagt til at strække sig over 12 retsmøder. Over 30 vidner vil blive udspurgt.

/ritzau/