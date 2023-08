Justitsministeriet skrev torsdag aften, at grænsekontrollen ved den svenske grænse midlertidigt skærpes.

Nu bekræfter Syd- og Sønderjyllands Politis vagtchef Richard Borring til DR, at det også gælder Tyskland.

»Fremover vil vi lave stikprøvevis grænsekontrol og have en udgivet grænsekontrol ved grænserne med fokus på, hvem der passerer grænsen,« siger Richard Borring.

Meldingen torsdag aften kom efter anbefaling fra Politiets Efterretningstjeneste:

»På baggrund af den løbende udvikling i trusselsbilledet har myndighederne i dag vurderet, at det på nuværende tidspunkt er nødvendigt at styrke fokus på, hvem der rejser ind i Danmark for at imødegå de konkrete og aktuelle trusler, som Danmark står overfor,« skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.



Det er kun få dage siden, at justitsminister Peter Hummelgaard i en skriftlig kommentar til B.T. udtalte, at der på nuværende tidspunkt ikke var grund til at skærpe grænsekontrollen.

»Regeringen tager den nuværende situation meget alvorligt, og den seneste tids koranafbrændinger har – som PET også har sagt – betydning for det aktuelle trusselsbillede, og myndighederne følger situationen nøje. På nuværende tidspunkt er det imidlertid ikke vurderingen, at der er anledning til at ændre på rammen for tilrettelæggelsen af den nuværende, midlertidige grænsekontrol,« stod der i et skriftligt svar fra justitsministeren.

