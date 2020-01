I uge 2 holder politiet stor kontrol på skoleveje. Ved samme indsats sidste år blev flere tusinde sigtet.

Juleferien er slut, og det er atter tid til at finde ikke bare skolebøgerne, men også cykelhjelm og lygter frem.

Men ude på vejene er det langtfra alle bilister, der overholder færdselsreglerne, og derfor holder politiet over hele landet i denne uge ekstra godt øje med trafikken på skolevejene.

Det fortæller Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

- Desværre må jeg sige, at vi deler en del hastighedsbøder ud, og det er jeg ked af, for det kommer ikke bag på nogen, at man skal sætte hastigheden ned på de her strækninger.

- Hvis man overholder de her færdselsreglerne, undgår man rent faktisk også at ende i et færdselsuheld, siger han.

Da politiet i samme periode i januar 2019 kontrollerede trafikanterne på skolevejene, blev mere end 3000 bilister sigtet for at køre for stærkt.

/ritzau/