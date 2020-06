Tre personer er blevet sigtet i en sag vedrørende trusler på det sociale medie TikTok.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

'Sydøstjyllands Politi sigter nu tre mænd i en sag, hvor de i flere videoer på det sociale medie TikTok truer navngivne myndighedspersoner fra deres lokalområde og udgiver videoer med en række andre kriminelle handlinger,' lyder det indledningsvis i pressemeddelelse.

Videoerne viser personer i offentlig tjeneste, der udfører deres respektive job. Undervejs som videoerne ruller, har de sigtede fremsat trusler i videoerne ved at bruge hashtags og tekster med trusler og navne på myndighedspersonerne.

Derudover har man i videoerne også brugt emojis med knive.

I pressemeddelelsen fremgår det videre, at Sydøstjyllands Politi modtog anmeldelsen den 4. maj, hvorefter man har efterforsket sagen.

Og det er efterforskningen, der nu har resulteret i anholdelser af to 18-årige og en mand på 19. De er alle sigtet for at stå bag udgivelserne af videoerne.

’Det er en sag, som Sydøstjyllands Politi tager meget alvorligt, og derfor sætter vi hurtigt ind over for at få stoppet og fjernet videoerne, og få stillet de ansvarlige til ansvar for deres handlinger,' siger vicepolitiinspektør Carsten Thostrup fra Sydøstjyllands Politi. Han advarer samtidig andre mod videoerne:

'Vi kan se, at nogle af videoerne er blevet delt og liket af andre, og det vil på det kraftigste råde folk til at lade være med. Og vi vil også gerne opfordre forældre til at være opmærksomme på, at deres børn og unge ikke får delt videoer med kriminelle handlinger, eller som har et grænseoverskridende indhold.'

Opdateres...