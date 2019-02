Obduktion har afdækket, at død mand har flere skader i hovedet. To af hans bekendte er anholdt.

To mænd er sigtet for manddrab i forbindelse med, at en 47-årig mand søndag blev fundet død i et skovområde ved Borris i Vestjylland, oplyser politikommissær Tue Nissen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

De anholdte er henholdsvis 38 og 31 år og er ifølge Midt- og Vestjyllands Politi bekendte til den afdøde.

En forbipasserende fandt søndag eftermiddag liget og tilkaldte politiet.

I første omgang lød meldingen, at der var tale om et mistænkeligt dødsfald.

Ved du noget om sagen, så vil B.T. meget gerne høre fra dig på 1929@bt.dk eller på Facebook.

Hans Hjøllund bor tæt på skovområdet ved Borris, hvor den afdøde blev fundet i weekenden.

Han så udrykningskøretøjerne, men han har ikke hørt noget om den dræbte i lokalområdet.

Derfor konkluderer han:

»Alle kender hinanden, så jeg tror, det er en fra en større by i området,« siger han.

38-årige Hans Hjøllund har aldrig tidligere oplevet et drab i lokalområdet.

»Der er ikke sket et mord i Borris i min tid. Så det er da lidt underligt.«

Ham og kollegerne vendte sagen til frokost, da nyheden om, at to personer er anholdt i sagen.

Der er dog ingen, der har hørt noget om sagen.

»Vi sad lige og snakkede om det på arbejde. Vi er lidt spændt på, hvad skete,« siger han.

Mandag blev den afdøde obduceret, og retsmedicinerne har fastslået, at liget havde fået flere skader i hovedet.

Politiets efterforskning førte til, at den 38-årige blev anholdt klokken 04.15 natten til tirsdag, mens den 31-årige blev anholdt godt fire timer senere.

De bliver tirsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Herning med krav om varetægtsfængsling.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at anklagemyndigheden vil begære retsmødet afholdt for lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning.

/ritzau/