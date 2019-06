Syd- og Sønderjyllands Politi har fået en anmeldelse om voldtægt i Sønderborg.

Politiet har onsdag formiddag anholdt en 20-årig mand i Sønderborg og sigtet ham for voldtægt.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden er mistænkt for at have voldtaget en 19-årig kvinde i et parkområde ved slottet.

Han blev anholdt klokken 11.11.

Anmeldelsen tikkede ind natten til onsdag klokken 03.59.

- Vi har modtaget en anmeldelse om voldtægt i Sønderborg. Efterforskningen er i gang, og af samme årsag er der afspærring nær Sønderborg Slot. Vi kan pt. ikke oplyse yderligere, skrev politiet tidligere onsdag.

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi skal nu tage stilling til, om manden skal fremstilles i et grundlovsforhør.

Det er uvist, hvordan manden forholder sig til sigtelsen.

/ritzau/