Retten i Randers afholder onsdag eftermiddag et grundlovsforhør, der drejer sig om en voldtægt.

Randers. En 22-årig mand bliver onsdag fremstillet i et grundlovsforhør, hvor han er sigtet for at have voldtaget en 19-årig kvinde.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter

Ifølge sigtelsen skete voldtægten på en adresse i Hornslet, der ligger på Djursland.

Østjyllands Politi ønsker ikke at udtale sig om sagen.

Det vides dermed ikke, om de to kendte hinanden, eller hvordan manden forholder sig til sigtelsen.

Manden bliver fremstillet i grundlovsforhøret klokken 14 ved Retten i Randers, hvor der vil blive bedt om lukkede døre fra anklagemyndighedens side.

Det betyder, at dørene vil blive lukket for offentligheden, når anklagemyndigheden lægger politiets foreløbige efterforskning på bordet, ligesom den sigtedes forklaring heller ikke kommer frem.

/ritzau/