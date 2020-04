Mand i 50'erne er blevet anholdt i en sag om voldtægt og blufærdighedskrænkelse gennem adskillige måneder.

Politiet undersøger en sag om forbrydelser, der skal være begået i Charlottenlund nord for København og i udlandet.

Gennem adskillige måneder blev en yngre kvinde jævnligt udsat for blufærdighedskrænkelse, og hun blev også forsøgt voldtaget.

Sådan lyder mistanken mod en mand, der onsdag blev anholdt af Nordsjællands Politi. Sagen har en karakter, så en anklager torsdag vil anmode retten om at varetægtsfængsle manden.

Cirka 100 gange blev kvinden befølt på kroppen, fremgår det af den sigtelse, som er rejst i sagen, oplyser anklager Sufian Akram.

Endvidere hævder politiet, at hun ved to episoder i udlandet blev forsøgt voldtaget - og at hun var i tilstand, hvor hun ikke var i stand til at modsætte sig.

Desuden er der rejst sigtelse for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Den anholdte, der er i 50'erne, nægter sig skyldig.

Grundlovsforhøret finder sted ved Retten i Lyngby.

/ritzau/