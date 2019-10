Fredag bliver en mand stillet for en dommer med krav om fængsling i sag om bilbrande på Nørrebro i København.

En 27-årig mand står efter politiets opfattelse bag flere bilbrande, som i efteråret er blevet anstiftet i Baldersgade på Nørrebro i København.

Københavns Politi har anholdt manden og fremstiller ham fredag i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om ni brande, som er blevet anstiftet i perioden fra 30. august til 23. oktober.

- Stigningen i bilbrande i et meget lille område i Baldersgade har naturligvis gjort, at vi har intensiveret vores efterforskning, siger vicepolitiinspektør Brian Belling, der er leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet hos Københavns Politi.

- Det er den efterforskning, der nu har båret frugt, siger Brian Belling i en pressemeddelelse.

Politiet oplyser, at den sigtede ikke har relationer til den igangværende bandekonflikt.

/ritzau/