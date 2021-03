Enkelte forsøgte at stikke af, da politiet afbrød en vandpibeforsamling i et klublokale i Glostrup.

22 personer, som var samlet for at ryge vandpibe i Glostrup, er sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet.

Det oplyser vagtchef Claus Stoltenberg hos Københavns Vestegns Politi tidligt lørdag morgen.

Ifølge vagtchefen var de 22 personer - som hovedsageligt var yngre mænd - forsamlet i en slags klublokale.

Den nærmere beliggenhed ønsker vagtchefen ikke at fortælle om.

Forsamlingen blev opdaget natten til lørdag kort efter midnat.

- En patrulje kører forbi og konstaterer, at der er mange mennesker forsamlet i et lokale, og da vi kom derind, kunne vi se, at det også forholdt sig sådan, siger Claus Stoltenberg.

Ifølge vagtchefen foregik det nogenlunde i "ro og orden", da politiet afbrød vandpibeforsamlingen.

- Et par stykker forsøgte at stikke af, men blev fanget af politiet, siger vagtchefen.

De sigtede kan nu se frem til en bøde på 2500 kroner hver for at bryde forsamlingsforbuddet, der i øjeblikket forbyder forsamlinger på flere end fem personer.

Alle 22 har erkendt, at de har overtrådt forsamlingsforbuddet.

/ritzau/