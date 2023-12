19-årig ukrainer sigtes for menneskehandel og er efter grundlovsforhør blevet varetægtsfængslet i 25 dage.

En 19-årige ukrainsk kvinde blev lørdag fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Dommervagt, hvor hun er sigtet for menneskehandel, vold, frihedsberøvelse og trusler.

Det skriver Ekstra Bladet og B.T., der har været til stede ved grundlovsforhøret.

Efter forhøret, der blev holdt bag lukkede døre af hensyn til efterforskningen, blev kvinden varetægtsfængslet i 25 dage, skriver Ekstra Bladet.

Ifølge politiets sigtelser fragtede den 19-årige en kvinde i starten af 20'erne til Danmark. Her blev hun huset i en lejlighed i Sydhavnen i København og solgt til at have sex med betalende kunder mod hendes vilje.

Ifølge Ekstra Bladet skal det være sket i en periode på ti dage, fra den 15. til den 24. november.

I løbet af de ti dage blev den tilfangetagne kvinde flere gange udsat for vold, da den 19-årige ukrainer blandt andet skulle have slået hendes hoved ind i en væg og taget kvælertag på hende, skriver B.T.

Den tilfangetagne kvinde skulle desuden have været indespærret i på lejlighedens toilet i omkring 15 timer fra klokken 01 natten til fredag og frem til klokken 16 fredag eftermiddag.

Dommeren i Dommervagten valgte at følge anklagers begæring om lukkede døre ved grundlovsforhøret. De to medier ved derfor ikke, hvordan den 19-årige ukrainske kvinde forholder sig til sigtelserne.

Når dørene bliver lukket ved et grundlovsforhør eller i en retssag, skal presse og tilhørere forlade lokalet.

Dørlukning kan blandt andet sket, hvis sagen stadig efterforskes, og politiet ikke ønsker offentlighedens kendskab til, hvad der efterforskes.

Ifølge B.T. forklarede anklageren desuden, at det kunne "være til fare for nogens sikkerhed at bringe flere oplysninger til offentligheden nu".

Dommeren nedlagde også navneforbud i sagen, og pressen må derfor ikke skrive kvindens navn eller give anden information om hende, der betyder, at hun kan identificeres.

/ritzau/