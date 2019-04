Nordsjællands Politi meldte onsdag aften ud, at de ved en fejl havde sigtet rapperen fra Suspekt, Emil Sørensen, bedre kendt som Orgi-E.

Sigtelsen skete efter en ulykke i Helsingør tirsdag, hvor en Mercedes og en Citroën stødte sammen i et lyskryds.

Emil Sørensen blev sigtet for at have overtrådt en vigepligt, men yderligere undersøgelser har vist, at det ikke var tilfældet.

»Han blev mundtligt sigtet på stedet, da ulykken skete,« forklarer pressekonsulenten fra Nordsjællands Politi Henriette Døssing til B.T.

»Men politiet har nu været oppe og foretage yderligere undersøgelser, og der konkluderede de, at man ikke kunne opretholde sigtelsen,« forklarer hun.

Den kendte Suspekt-rapper Emil Sørensen var tirsdag involveret i et uheld, og det var her politiet valgte at sigte rapperen mundtligt.

Ulykken skete i krydset mellem Flynderborgvej og Stubbedamsvej i Helsingør.

Uheldet skete, da en Citroën C4 Cactus kører over et kryds, hvor lyssignalet ikke fungerer.

I samme moment kommer en sort Mercedes ind fra venstre og rammer Citroënen. I den Mercedes er Emil Sørensen chaufføren.

Den umiddelbare vurdering fra Nordsjællands Politi var, at Suspekt-rapperen havde overtrådt sin vigepligt, men det har vist sig, at det ikke var tilfældet.

Efter uheldet kan man i videoen se et par personer forlade den sorte Mercedes og gå hen mod Citroënen.

Nordsjællands Politi bekræfter over for B.T., at en ulykke fandt sted i krydset tirsdag.

»Der er tale om to køretøjer, der støder sammen. Vi kan ikke udelukke, at det skyldes, at lyskrydset ikke fungerede,« siger vagtchef hos Nordsjællands Politi David Borchersen.

B.T. har været i kontakt med Emil Simonsen, der ikke har nogen kommentarer til ulykken.

Hans pladeselskab Universal har heller ikke noget ønske om at udtale sig.

De oplyser dog, at Emil Simonsen er okay efter den dramatiske ulykke. Føreren i den anden bil skulle heller ikke være kommet alvorligt til skade.