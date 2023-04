Lyt til artiklen

Politiet har siden i formiddags været talstærkt til stede ved et hus på Fladholtevej ved Kirkerup lidt syd for Slagelse i jagten på at finde den 13-årige Filippa.

Samtidig har politiet afspærret et større område omkring adressen, herunder et skovområde, der ligger nær adressen.

»Vi ser på sagen med allerstørste alvor. Vi er faktisk meget bekymrede for Filippa og arbejder nu ud fra en teori om, at der er begået en kriminel handling,« sagde politiinspektøren fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Kim Kliver, i en pressemeddelelse.

Nu er teknikere i blå dragter, med hvad der ligner skovle og spader under armene, ankommet til adressen, viser B.T.s billeder fra stedet.

Foto: Anthon Unger Vis mere Foto: Anthon Unger

Ikke nok med det, så oplyser TV 2 også, at politiet er ankommet til det afspærrede område med en minigraver.

Ifølge tidligere vicepolitiinspektør og drabschef ved Københanvs Politi Jens Møller er det ikke nødvendigvis et tegn på, at politiet ved, hvad de graver efter, når de bruger en minigraver, siger han til TV 2 News.

Politiet har netop delt et billede af Filippa, som hun så ud, da hun forsvandt.

Desuden har politiet meldt ud, at de vil holde pressemøde om sagen klokken 15 søndag eftermiddag.

I forbindelse med eftersøgningen af den forsvundne Filippa, har vi nu fået det seneste billede af hende, som hun så ud, da hun forsvandt. #politidk pic.twitter.com/66DTG4Kiyn — Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi (@SSJ_LFPoliti) April 16, 2023

Filippa har været savnet siden lørdag klokken 11.30, hvor hun var i telefonisk kontakt med sin far, efter at hun havde været ude på sin avisrute.

Da hun ikke mødte op til en aftale med en veninde, blev forældrene kontaktet. De fandt hendes cykel, taske og mobiltelefon ude i vejkanten. Efterfølgende blev politiet kontaktet.