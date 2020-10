Udsigt til forhøjet straf i sager om coronasvindel. Anmeldelser handler om i alt 43 millioner kroner.

Politiet har indtil nu fået 128 anmeldelser om bedrageri med relation til hjælpepakkerne, og sagerne handler om næsten 43 millioner kroner i alt.

Det oplyser Bagmandspolitiet mandag i en status på udviklingen.

Langt de fleste sager drejer sig om forsøg på svindel. Kun en mindre del af beløbet er faktisk blevet udbetalt, fremgår det. I alt er 7,6 millioner kroner blevet beslaglagt.

Bagmandspolitiet - Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, Søik - fordeler sagerne til de relevante politikredse, som skal stå for opklaringsarbejdet.

I nogle af sagerne er der sket varetægtsfængsling af de sigtede. Det gælder for eksempel en sag fra forleden, hvor en revisor og to mænd fra rockermiljøet er sigtet for at have forsøgt at få udbetalt 1,5 millioner kroner som lønkompensation.

Ansøgningerne i den sag gjaldt 26 medarbejdere i to firmaer. Imidlertid opdagede Erhvervsstyrelsen, at der var brugt falske personnumre.

Straffen for at bedrage det offentlige i forbindelse med hjælpepakkerne skal ifølge Folketinget være langt skrappere end anden form for økonomisk kriminalitet.

Folketinget har ønsket en firedobling i forhold den sanktion, som en tiltalt ellers ville stå til.

Den første sag, hvor en mand tilstod, tog Københavns Byret stilling til i sommer. Her var der tale om mere end en fordobling. Dommen er anket til Østre Landsret, der behandler den i slutningen af måneden.

Sagerne hastebehandles af politi og anklagemyndighed og kommer altså foran andre straffesager. De prioriteres højt, sagde specialanklager Britt Hansen fra Københavns Vestegns Politi forleden til Fagbladet.

- Vi vil gerne sende et statement om, at vi tager denne form for svindel meget alvorligt, sagde hun.

/ritzau/