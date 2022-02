Politi og beredskab har torsdag morgen indstillet eftersøgningen efter to mænd, der onsdag aften blev meldt savnet i forbindelse med en sejltur fra Røsnæs til Havnsø.

Men selvom eftersøgningen er indstillet, så sender politiet en opfordring til naboerne og folk der sejler i området.

Det oplyser vagtchefen fra Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

»Situationen er stadig uforandret og der er ingen spor efter båden eller de to mænd. Mulighed for at søge til havs er udtømt og Forsvaret har været i gang hele natten. Vi er til stede på land og forsøger at se efter spor på båden,« forlyder det og fortsættes:

»Folk på sejløerne har også været ude at lede hele natten, men man må fortsat gerne se om der er nogle spor efter hvad det er der er sket. Hvis der er nogen der er ude at færdes langs kysten på Sjællands Odde eller øerne hører vi gerne fra dem, hvis der er nogle, som tager turen«

Politiet fik anmeldelsen klokken 22.42 onsdag aften, efter at de to mænd på henholdsvis 55 og 48 år ikke ankom til havnen i Havnsø til aftalt tid.

Indledningsvist lød det fra politiet, at mændene, der er i familie med hinanden, var sejlet ud fra Reersø, men der er retteligt tale om Røsnæs.

Eftersøgningsarbejdet blev i nat blevet besværliggjort af voldsomt vejr i området.

»Om der er sket en ulykke kan vi sikke sige noget om på nuværende tidspunkt, men det er bekymrende jo længere tid der går.«

Havnsø ligger godt 20 kilometer nordøst for Kalundborg.

Hvis man har oplysninger i sagen bedes man kontakte politiet på 114.