Dykkere gennemsøger søndag aften Rønne Havn.

Det er politiets seneste træk i bestræbelserne på at finde den forsvundne 83-årige Niels Kristian Nielsen.

'Bornholms Politi har IKKE modtaget henvendelser om, at den savnede skulle være faldet i havnen, men da vi mangler noget konkret at gå efter, fortsætter vi med at prøve at udelukke områder,' skriver Bornholms Politi i en pressemeddelelse.

Det er dykkere fra Beredskabsstyrelsen, der er i vandet for at lede efter den forsuvndne mand.

Tidligere søndag opfordrede Bornholms Politi til at lokale kigger i deres garager og haveskure med mere for at se, om Niels Kristian Nielsen skulle befinde sig der.

Indtil nu har henvendelserne i sagen ifølge politiet strittet i mange forskellige retninger og har ikke ført til noget konkret.

Samtidig meddelte politiet, at Hjemmeværnet er sat ind i området omkirng hans bopæl for at sikre, at alle haver er gennemsøgt.

83-årige Niels Kristian Nielsen beskrives som begyndende dement, og er sidst set fredag eftermiddag ved 16.30-tiden, da han forlod sit hjem på Søndre Allé i Rønne.

Han færdes normalt kun mellem sin bopæl og Store Torv, men forlod fredag bopælen på cykel.

Niels Kristian Nielsen har gråt hår og fuldskæg og var iført blå hue, mørkeblå jakke og sorte bukser, da han forsvandt. Cyklen var en grå herrecykel.

Bornholms Politi hører gerne fra alle, der har oplysninger i sagen.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.