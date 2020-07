Det kan ende med at koste menneskeliv, hvis ikke der bliver sat en stopper for vanvidsbilisterne.

Så klar er konklusionen fra Steen Søder, cef for Center for færdsel og trafik i Københavns Politi.

»Vi har haft fokus på de bilister længe, og det stopper ikke foreløbig. Vi synes, det er sindssygt den måde, de kører på, og det er en ligegyldigt i forhold til både dem og selv og andre mennesker,« siger Steen Søder.

Senest kunne Københavns Politi stoppe en såkaldt vanvidsbilist i Valby, der kørte næsten dobbelt så hurtigt, som man må samt kørte over for rødt. Og så havde føreren tilmed ikke et gyldigt kørekort.

Straffen for at køre for stærkt Kører over 30 % hurtigere end tilladt, får du et klip i kortet. Bødens størrelse afhænger af hastigheden.

Kører du mere end 30 % for stærkt på en motorvej, hvor du må køre 130 km/t., får du kørekortet frakendt betinget.

Kører du mere end 60 % for stærkt, eller 160 km/t. eller derover i personbil, varebil eller på motorcykel, får du frakendt kørekortet betinget.

Kører du mere end 40 % for stærkt med anhænger eller i et større køretøj som fx en lastbil, får du frakendt kørekortet betinget.

For alle køretøjer gælder det, at hvis man overskrider fartgrænsen med mere end 100 % (dog min. 100 km/t.), får man frakendt kørekortet ubetinget i en periode. Kilde: Rådet for Sikker Trafik

»Sidste år var der en, der blev slået ihjel, og en der kørte sig selv ihjel på en motorcykel, så vi frygter, at det kan ende med flere dødsfald,« siger Steen Søder og tilføjer:

»Vi havde for nylig en bilist, der kørte 156 kilometer i timen over Langebro, hvor man må køre 50 kilometer i timen, og så havde vi en bilist og en motorcykel, der kørte om kap med 153 kilometer i timen, hvor man må køre 60 kilometer i timen.«

Begge bilister blev stoppet af politiet og fik en bøde.

»Konsekvensen er jo, at vi tager kørekortet fra dem, og så får de en bøde oveni,« siger Steen Søder.

Vanvidsbilisme defineres som kørsel, der er over 100 procent hurtigere end det tilladte.