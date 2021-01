Under nedlukningen i foråret blev tomme veje brugt til at køre gaderæs. Politiet vil hindre, at det sker igen.

Bilister i hele landet risikerer i den kommende uge at blive blitzet og få en bøde - eller det, der er værre - hvis de trykker for hårdt på speederen.

For at få has på fartsynderne sætter Rigspolitiet således mandag gang i en målrettet, landsdækkende kampagne mod for høj fart.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Da store dele af Danmark var lukket ned i marts og april sidste år, oplevede politiet, at der mange steder blev kørt for hurtigt på vejene. I nogle tilfælde var der tale om egentlige gaderæs.

Med fartkontroller i hele landet den kommende uge håber politiet at være med til at hindre, at det samme sker under den aktuelle nedlukning.

Det fortæller politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter i meddelelsen.

- Ved den første coronanedlukning i marts 2020 kunne vi konstatere, at indtil flere bilister fik den opfattelse, at tomme veje var lig med fri hastighed.

- Det resulterede i nogle meget grimme uheld, der kunne have været undgået, hvis trafikanterne havde overholdt fartgrænserne, siger han.

Rigspolitiet understreger, at der er en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken.

Eksempelvis vil tre ud af ti ulykker, hvor to biler kolliderer ved en fart på 80 kilometer i timen, koste menneskeliv.

Risikoen for dødelig udgang er dobbelt så stor, hvis bilerne kører 90 kilometer i timen. Det viser udregninger fra Rådet for Sikkert Trafik.

Ved en fart på 90 kilometer i timen vil seks ud af ti kollisioner således - statistisk set - koste liv.

- Vi arbejder hver eneste dag for at nedbringe antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken, hvorfor vi ikke vil acceptere, at nogle trafikanter blæser på love og regler.

- De skaber utryghed og bringer sig selv og andre i fare. Derfor sætter vi massivt ind med hastighedskontroller, siger Christian Berthelsen.

Den målrettede kontrol finder sted fra mandag til søndag.

/ritzau/