I hele uge 17, der begynder i dag, mandag, vil politiet have et øget fokus på bilisters hastighed.

Et fokus, der vil være intensiveret i hele landet.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse:

»Hvert år bliver politiet kaldt ud til mange trafikulykker, der kunne have været undgået, hvis trafikanterne havde overholdt fartgrænserne. Trafikulykker, der i nogle tilfælde får en tragisk udgang og i andre tilfælde mærkes de implicerede for livet,« udtaler Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Koncernkommunikation.

Hvert år mister 70 personer livet i en trafikulykke, hvor hastigheden er for høj i forhold til det tilladte eller forholdene.

Det svarer til fire ud af ti dødsulykker i trafikken, oplyser politiet.

»Derfor er hastighed et meget vigtigt indsatsområde, og vi prioriterer fartkontrol på vejene for at redde liv og skabe tryghed for dem, der færdes i trafikken.«

»Selv en lille hastighedsoverskridelse har stor betydning for bremselængden,« lyder det fra Christian Berthelsen.