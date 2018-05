Uopmærksomhed i trafikken er skyld i hver tredje dødsulykke. Derfor sætter landets 12 politikredse ind med en såkaldt 'uopmærksomhedskontrol' i uge 21.

Sammen med kampagnen 'Kør bil, når du kører bil - kom ud af din boble' har politiet i hele landet ekstra fokus på uopmærksomme trafikanter på vejene fra i dag tirsdag til og med søndag.

»Selv få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane, og rammer en modkørende frontalt. For at forebygge de her ulykker sætter vi ind med kontrol i den kommende uge,« siger Christian Berthelsen, politiassistent, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, i en pressemeddelelse.

En undersøgelse fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter viser, at godt seks procent af alle førere af personbiler og varevogne foretager sig handlinger, mens de kører, der kan distrahere kørslen og tage fokus fra trafikken. Det sker enten ved at tale i håndholdt mobiltelefon, indstiller GPS eller spiser eller drikker, mens de kører.

Hold fokus på trafikken – sådan gør du: Hold ind til siden, hvis du skal indstille din GPS eller benytte din mobiltelefon.

Hold ind til siden og få ro i bilen, hvis børnene er urolige og kræver din opmærksomhed.

Lad være med at lede efter ting, du taber. Kør ind til siden - eller vent til du kommer frem.

Kig på trafikken, også mens du taler med dine medpassagerer.

Få andre i bilen til f.eks. at skrue låget af din vandflaske, taste på GPS, række dig solbriller etc. Kilde: Rådet for sikker trafik.

Ifølge undersøgelsen, der er gennemført ved at observere 26.000 trafikanter over hele landet, er det i særdeleshed de tunge biler, heriblandt lastbiler, der er et problem. Ser man udelukkende på de tunge biler, viser undersøgelsen, at hele 15 procent foretager sig handlinger, der kan forstyrre kørslen.

Med kampagnen 'Kør bil, når du kører bil – kom ud af din boble' vil Rådet For Sikker Trafik og politiet sætte fokus på, at det ikke kun er vigtigt at have blikket rettet mod trafikken, når man kører bil, men at man også skal være mentalt til stede og ikke blot sidde i sine egne tanker.