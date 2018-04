Hele 207 kilometer i timen.

Så hurtigt kørte en vanvidsbilist lørdag på vej mod den nordjyske havne- og turistby Hals, da vedkommende blev blitzet af en fotovogn. Vel at mærke på en vej, hvor man kun må køre 80 kilometer i timen.

En anden bilist - der kørte på samme strækning - blev fanget kørende 196 kilometer i timen.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter:

'Travlt med at komme i sommerhus i dag? Fotobilen har med kort mellemrum blitzet 2 vanvidsbilister på vej mod Hals. 196 og 207 km/t. hvor man må køre 80 km/t. Velkommen til en pause med at køre bil og arbejde til en kørelærer', lyder det.

Til TV 2 NORD fortæller politiassistent Kim Haubro, at man er rystet over, at folk kan finde på at køre så hurtigt. Særligt i denne periode, hvor mange er på vej i sommerhus, og hvor vejene er trafikerede, så man ikke har mulighed for at gøre noget, hvis der skulle opstå problemer.

»Det er vanvittigt at køre sådan der! 207 kilometer i timen på en landevej er uden sammenligning med noget andet. Hvis man kører med sådan en hastighed, er man da fuldstændig uden for pædagogisk rækkevidde. Man burde ikke have lov at køre bil,« siger han til TV 2 NORD.

De to vanvidsbilister kan nu se frem til en ubetinget frakendelse af deres kørekort samt en bøde.