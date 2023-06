En voldsom hændelse fandt natten til tirsdag sted i Skærbæk, der ligger syd for Ribe.

Der blev to unge mænd stukket med kniv. Det fortæller Henrik Sønderskov, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, til JydskeVestkysten.

Hændelsen fandt sted på Storegade kort før klokken 01.

»Vi kommer derned og kan hurtigt konstatere, at to personer er blevet stukket med kniv,« forklarer vagtchefen.

Til JydskeVestkysten forklarer Henrik Sønderskov, at de to mænd på henholdsvis 19 og 20 år er uden for livsfare.

De nærmere omstændigheder er endnu uklare.