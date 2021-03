Politiet i Østjylland er torsdag morgen rykket ud til Skanderborgvej i Viby.

Her er man i gang med at undersøge det, som tidligere på morgenen blev kaldt et 'mistænkeligt forhold' tæt på Viby Idrætspark.

Det skrev politiet på Twitter. Og nu er der kommet en længere opdatering i form af en pressemeddelelse.

Politiet fik en anmeldelse om et skyderi på Skanderborgvej i Viby klokken 06.54.

En borger havde hørt skud i området tæt på Viby Idrætspark, skriver politiet.

'Kort efter så borgeren to udenlandsk udseende mænd, der kom løbende hen til en sort BMW med tildækkede nummerplader, der holdt parkeret på stedet, hvorefter de kørte nordpå ad Nordbyvej og mod vest ad Ormslevvej,' skriver Østjyllands Politi i pressemeddelelsen.

Da betjente ankom til stedet, stod det hurtigt klart, at der ganske rigtigt var blevet affyret skud.

Det var mod en lejlighed på Skanderborgvej, hvor en kugle var gået igennem et vindue i en lejlighed på vejen.

'I lejligheden befandt sig en 37-årig mand, der var uskadt,' skriver Østjyllands Politi.

Politiet er fortsat på stedet, hvor man er ved at efterforske sagen.

I den forbindelse vil man gerne høre fra eventuelle vidner til skudepisoden.

Specielt hvis man har set de to udenlandskudseende mænd, der kørte fra stedet i den sorte BMW.

Østjyllands Politi kan kontakte på 114.

På grund af politiets arbejde på stedet er der fortsat et spor lukket på Skanderborgvej i Viby. Det forventes at være lukket nogle timer endnu.

Der er et por farbart, så man kan passere stedet, oplyses det.