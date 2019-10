Østjyllands Politi er til stede ved et boligbyggeri i Aarhus-forstaden Tilst. En person ramt af skud.

Over for B.T. bekræfter politiets vagtchef, at man er rykket ud til boligbyggeriet.

»Jeg kan sige, vi er der, men mere kan jeg ikke sige lige nu,« lyder det fra vagtchefen.

I en opdatering på Twitter skriver vagtchefen, at en person er blevet ramt af skud.

Personen har 'overfladiske skader'.

Mere præcist skriver politiet følgende:

'Vi er pt. tilstede i Tilst, hvor der tidligere på aftenen er afgivet skud. En person er ramt med overfladiske skader til følge. Stedet er fortsat afspærret og vi har ikke yderligere informationer på nuværende tidspunkt.'

B.T. følger sagen.