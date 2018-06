Midt- og Vestsjællands Politi mener ikke, at to knivoverfald i kredsen mandag har forbindelse til hinanden.

Roskilde. Midt- og Vestsjællands Politi har mandag travlt med to særskilte knivoverfald i kredsen.

Det oplyser kommunikationsansvarlig Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Det første skete tidligt mandag morgen. Her blev en 30-årig mand opsøgt af to mænd i sin lejlighed, som udsatte ham for flere slag og stik med kniv.

- Manden befinder sig i sin lejlighed i Nygade i Roskilde, da de to slår ham i hovedet med en eller anden genstand og stikker ham et par gange i armen og i hovedet, siger Martin Bjerregaard.

Manden er uden for livsfare. Han kontaktede sin nabo, som så slog alarm. De to gerningsmænd er på fri fod.

- Vi ved, at der er tale om to mænd, der var iklædt sort eller mørkt tøj. De var muligvis maskerede. Vi ved også, at en sølvfarvet bil kort efter kørte fra gerningsstedet i sydlig retning ad Møllehusvej.

Politiet kender den forurettede fra andre sammenhænge. Han har dog ingen banderelationer, fortæller Martin Bjerregaard.

Op ad formiddagen mandag blev politiet så tilkaldt igen. En 47-årig mand fra Ubby, der ligger sydøst for Kalundborg, var ligeledes blevet overfaldet i sit hjem.

Her var der tale om én gerningsmand, der stak den 47-årige et par gange omkring hovedet og brystet. Også han er uden for livsfare.

- Vi mener ikke, at de to episoder har forbindelse til hinanden. Vi efterforsker dem som to særskilte hændelser, siger Martin Bjerregaard.

Gerningsmanden fra Ubby beskrives som høj og muskuløs. Han var iført mørkt tøj og en camouflagefarvet kasket.

Ingen af de to forurettede fra mandagens overfald er endnu blevet afhørt af politiet.

Hvis man ligger inde med oplysninger, kan politiet kontaktes på telefon 114.

/ritzau/