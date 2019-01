Fyns Politi efterforsker torsdag et skyderi i Odense. Ingen skulle være ramt af skud.

Fyns Politi er torsdag eftermiddag rykket talstærkt ud til Vollsmose i Odense efter et skyderi.

Anmeldelsen om skyderi i Bøgeparken kom omkring klokken 14, skriver politiet på Twitter.

Der er ikke meldinger om, at nogen skulle være blevet ramt af skud.

- Politiet er til stede både for at efterforske hændelsen og for at genskabe trygheden i området, lyder det på Twitter.

/ritzau/