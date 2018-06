En person er ramt overfladisk i en skudepisode i Husum nordvest for København. Politiet er massivt til stede.

København. Københavns Politi efterforsker en skudepisode i Husum nordvest for København. Episoden er blevet anmeldt klokken 00.06 natten til tirsdag.

En person er ramt overfladisk. Politiet er massivt til stede i området, meddeler vagtchef ved Københavns Politi Henrik Stormer.

Derudover er der klokken 01.00 sparsomt med informationer fra politiet om hændelsen.

Skyderiet i Husum følger efter en række af andre skudepisoder i hovedstadsområdet.

Senest lørdag hvor der var meldinger om et skud ved Kobbelvænget i Husum. Ligeledes blev der torsdag rapporteret om skudepisoder både i Albertslund og Rødovre.

På baggrund af de to skudepisoder torsdag besluttede Københavns Vestegns Politi fredag at indføre visitationszoner i dele af de to københavnerforstæder.

Samtidig indførte Københavns Politi visitationszone i den del af Husum, der støder op til Rødovre. Og det var netop inden for denne zone, at skyderiet på Kobbelvænget lørdag aften fandt sted.

Visitationszonerne i Albertslund og Rødovre gælder foreløbig frem til 6. juli, mens slutdatoen i Husum er 22. juni. Beslutningen betyder, at politiet i perioden i de pågældende zoner kan undersøge personers tøj, tasker og køretøjer.

/ritzau/