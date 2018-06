Der har lørdag aften været skyderi i Husum ved København. Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

København. Københavns Politi har lørdag aften klokken 19.42 fået en anmeldelse om skyderi ved Kobbelvænget i Husum nordvest for København.

Det fortæller vagtchef Carsten Reenberg.

- Vi efterforsker derude, for at klarlægge hvad der er foregået, siger han.

Politiet har ikke anholdt nogen for skyderiet, og der er ingen meldinger om, at nogen personer skulle være blevet ramt af skud.

Skyderiet i Husum følger efter en række af andre skudepisoder i hovedstadsområdet. Så sent som torsdag eftermiddag blev der skudt i Albertslund vest for København.

Samme aften - kort før midnat - var der et skyderi i Rødovre.

På baggrund af de to skudepisoder besluttede Københavns Vestegns Politi fredag at indføre visitationszoner i dele af de to københavnerforstæder.

Samtidig indførte Københavns Politi visitationszone i den del af Husum, der støder op til Rødovre. Og det er netop inden for denne zone, at skyderiet på Kobbelvænget lørdag aften har fundet sted.

Visitationszonerne i Albertslund og Rødovre gælder foreløbig frem til 6. juli, mens slutdatoen i Husum er 22. juni. Beslutningen betyder, at politiet i perioden i de pågældende zoner kan undersøge personers tøj, tasker og køretøjer.

