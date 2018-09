Der er blevet skudt fra en bil i Ishøj, men ingen er ramt, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Albertslund. Politiet er lørdag aften rykket talstærkt ud til en formodet skudepisode i Ishøj lørdag aften.

Det oplyser vagtchef Thomas Mejborn fra Københavns Vestegns Politi til BT.

- Vi har fået en anmeldelse om, at der er afgivet skud mod personer, og umiddelbart er ingen ramt, siger Thomas Mejborn til avisen.

Skudepisoden var på Landlyst Vænge i Ishøj. I forbindelse med skyderiet efterlyser politiet en champagnefarvet bil, som der skulle være skudt fra. Den havde mindst to personer i bilen.

Episoden er den seneste af en række skyderier i københavnsområdet den seneste uge, som menes at have rod i uenigheder i bandemiljøet.

Fredag aften blev tre personer ramt af skud på det Indre Nørrebro, hvoraf to var helt tilfældige borgere på omkring 50 år.

Thomas Mejborn siger, at det er for tidligt at konkludere, om skudepisoden i Ishøj er banderelateret.

/ritzau/