Torsdag morgen fik politiet en anmeldelse om en digital sexkrænkelse af en 14-årig pige.

Efterforskere og betjente mødte senere på dagen op på den skole i Holbæk, hvor der var mistanke om, at der var foregået deling af en video med seksuelt indhold i en af klasserne.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport.

Politiet foretog de nødvendige efterforskningsskridt i sagen, men brugte også anledningen til at få en længere alvorssnak med de unge om billeddeling og digital sexkrænkelse.

»Vi ser desværre en stigning i sager om digitale sexkrænkelser især blandt de helt unge. Det er meget alvorligt at dele intime videoer af mindreårige, og det kategoriseres som børneporno.«

»Vi har derfor stor fokus på den præventive indsats blandt de unge, så de tænker sig godt om, inden de medvirker på eller deler videoer med seksuelt indhold,« siger vicepolitiinspektør Kim Løvkvist, der er leder af Almen Efterforskning ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Sagen efterforskes nu for at afklare omfanget af den ulovlige billeddeling og vurdere indholdet på videoen.

Opfordringen til de unge og deres forældre er at tage en snak om, at det er ulovligt at optage og dele video med seksuelt indhold.

Modtager man en intim video, så del den aldrig, men slet i stedet videoen, lyder politiets opfordring.