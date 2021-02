Politiet er for anden aften i træk rykket ud til brande omkring Nørrebro i København.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

»Vi har haft to i aften. En containerbrand og ild i en bil. Begge er sket i nogenlunde samme område som i går (tirsdag, red.),« siger vagtchef Henrik Stormer.

Tirsdag aften rykkede politi og brandvæsen ud til bilbrande tre forskellige steder samt to brande i affaldsskure i København.

Onsdag aften rykkede politiet ud til en brand i en container. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Onsdag aften rykkede politiet ud til en brand i en container. Foto: presse-fotos.dk

Fælles for disse brande – og de to onsdag aften – er, at de alle er sket på Nørrebro og ikke langt fra Tagensvej.

»Vi er selvfølgelig opmærksom på det. Vi har plastret området til, men det er ingen garanti for, at vi har set den sidste.«

Er det nærliggende at tro, at brandene har en relation til hinanden?

»Det tør jeg ikke spå om. Jeg kan godt, men jeg tør ikke trække paralleller,« siger Henrik Stormer.

Onsdagens bilbrand skete ved Hjorteholms Alle i København. Foto: Steven Knap / Byrd Vis mere Onsdagens bilbrand skete ved Hjorteholms Alle i København. Foto: Steven Knap / Byrd

Det er blevet fastslået, at tirsdagens brande var påsatte.

Henrik Stormer sagde også tirsdag til Ritzau, at det er oplagt, at brandene havde en sammenhæng, da de fandt sted mellem klokken 22.00 og 23.00 i et 'geografisk mindre område' i det nordvestlige København.

»Det er alene tiden og geografien, der gør, at det er nærliggende at tro, at det er samme gerningsmand,« sagde Henrik Stormer.

Men om onsdagens brande har relation til brande dagen forinden, vil han altså ikke spå om.

Containerbranden skete på Nattergalevej. Foto: Felix Bech Jensen / Byrd Vis mere Containerbranden skete på Nattergalevej. Foto: Felix Bech Jensen / Byrd

Hvorvidt onsdagens brande er påsat, siger Henrik Stormer:

»Nu er det sjældent, at biler bare bryder i brand. Men vi har ikke fået nogen underretninger om det endnu.«

Ingen personer er kommet til skade som følge af brandene, men politiet vil gerne høre fra folk, der kunne vide noget om brandene.

»Vi leder efter personer, der kan have set noget. Det er klart, hvis man har set en med en benzindunk og en fakkel i hånden, så giver det anledning til mistanke,« sagde Henrik Stormer tirsdag aften.