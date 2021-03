Det vides endnu ikke, præcis hvorfor betjente og politibiler er til stede på Ingemannsvej i Slagelse.

Politiet er fredag formiddag talstærkt til stede på Ingemannsvej i Slagelse, hvor betjente undersøger et mistænkeligt forhold.

Det fortæller vagtchef Michael Skræddergaard fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Han ønsker foreløbig ikke at fortælle yderligere om sagen.

Billeder fra stedet viser, at flere betjente og politibiler er til stede på vejen.

Det regionale medie sn.dk skriver, at centrum for politiets aktion er et ungdomskollegium. Her har en person ifølge mediets oplysninger jagtet en anden person med en økse.

Denne oplysning er dog ikke bekræftet hos politiet.

/ritzau/