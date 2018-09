Uoverensstemmelser mellem en større gruppe personer fører til opgør ved Aarhus.

Aarhus. Østjyllands Politi rykkede mandag aften talstærkt ud til Silkeborgvej ved Christian Winthers Vej i Åbyhøj, da man fik en anmeldelse om et knivstikkeri.

Tidligere mandag oplyste politiet blot, at man klokken 18.45 var rykket ud til "en hændelse".

Det viste sig, at en 34-årig mand var blevet stukket med kniv i den ene balle. Desuden er hans bil blevet påkørt af en anden bil, lyder det kort før klokken 21 i en pressemeddelelse fra politiet.

Manden er uden for livsfare.

Det er uvist, hvad der præcist er sket, men ifølge politiet er knivstikkeriet og påkørslen formentlig sket i forbindelse med en uoverensstemmelse mellem en større gruppe personer.

- Østjyllands Politi efterforsker nu episoden for at finde frem til gerningsmændene, og hvad der præcist er foregået. Imens efterforskningen pågår er området på vejen afspærret, hedder det i pressemeddelelsen.

Et vidne har til Ekstra Bladet fortalt, at han så to biler jage hinanden og køre op på cykelstien.

/ritzau/