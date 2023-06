En fejring af de nyudklækkede studenter blev tilsyneladende for vild for for personalet på Tornbjerg Gymnasium.

Således rykkede politiet ud og anholdte en 22-årig mand, der havde affyret fyrværkeri, siger vagtchef ved Fyns Politi Bjarne Tykgaard til Fyens Stiftstidende.

»Der var en mand, der ikke kunne finde ud af at overholde reglerne på stedet. Det blev for meget for personalet, så de tilkaldte politiet,« siger han til mediet.

Manden var eftersigende gæst på skolen, der ligger i Odense.

Politiet oplyser ikke, hvilken slags fyrværkeri der var tale om. Ej heller om det skete ude eller inde på skolen.

Den 22-årig blev senere løsladt, men han er sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, skriver Fyens Stiftstidende.