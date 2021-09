Vestegnens Politi er i øjeblikket på vej mod Amagermotorvejen, hvor der har været et færdselsuheld.

Det skriver politikredsen på Twitter.

'Vi er på vej til færdselsuheld på Amagermotorvejen udadgående lige efter Kalvebodbroen. Det vil skabe kø ud af København. Kør forsigtigt. Vagtchefen'

Politiet har senere tilføjet, at der ventes at være åbent på stedet inden for få minutter.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra politiet.

Opdateres …