Fredag morgen rykkede Københavns Politi massivt ud til Ryparken Station.

Her er to personer blevet fundet lettere tilskadekomne på et spor.

»Vi modtog en anmeldelse om, at to personer lå på sporet og rykkede ud for at standse togtrafikken og klarlægge, hvad der var sket,« fortæller vagtchef Jonathan Wald.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 07.31.

De to personer havde pådraget sig lettere skader, som er behandlingskrævende, men ser ikke ud til at være blevet ramt af et tog.

»Det tyder på, at de har været oppe at toppes og i den forbindelse er røget ned på skinnerne,« siger vagtchefen.

»Vi vil tjekke overvågningsbilleder fra stationen med henblik på at kunne fastslå, hvad der gik forud,« tilføjer han.

Togtrafikken blev kortvarigt standset på grund af politiets arbejde på Ryparken Station, men er nu genoptaget.