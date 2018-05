I langt de fleste kommuner er politiets responstider blevet forkortet, skriver DR P4 København.

København. Hvis du sidste år havde akut brug for hjælp, behøvede du ikke vente lige så længe som tidligere efter at have tastet 112 på telefonen.

I 67 ud af 94 af landets kommuner rykkede politiet sidste år nemlig hurtigere ud til hasteopgaver.

Det fremgår af en opgørelse fra Rigspolitiet over politiets responstider fordelt på de enkelte kommuner, som DR P4 København har fået indsigt i.

Magnus Andresen, chefpolitiinspektør i Nordsjællands Politi, forklarer, at politiet er blevet bedre til at forberede sig på travle perioder.

- Vi har sat mere personale ind på de tidspunkter, hvor der typisk er travlest. Og det har vi gjort på baggrund af de tidspunkter på døgnet, hvor vi historisk set kan se, at der er mest brug for os, siger han til DR P4 København.

Også på den københavnske vestegn kan borgerne i flere kommuner glæde sig over, at de blå blink sidste år nåede hurtigere frem.

Ifølge Kim Christiansen, politidirektør ved Københavns Vestegns Politi, er det den enorme fokus på det øgede trusselsbillede, som har betydet, at politiet generelt er blevet hurtigere, når borgerne ringer 112.

- Der er ingen tvivl om, at man på grund af terrorsituationen i højere grad prioriterer, at dansk politi skal have et stærkt beredskab. Det er det, jeg tror, at man nu kan se virke. At man simpelthen har fået et stærkere beredskab, siger han til DR P4 København.

Borgerne i Fredericia Kommune var dem, der sidste år skulle vente kortest tid på politiet. Her tog det ifølge DR P4 København i gennemsnit politiet 6 minutter og 29 sekunder at nå frem.

/ritzau/