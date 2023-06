Kort før midnat rykkede Københavns Politi ud til Islands Brygge, hvor omkring 100 nyudklækkede studenter skabte kaos.

»Det var deres tilgang til det hele, der skabte problemer,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Michael Andersen.

Som du kan høre i videoen herover, blev der dyttet og fløjtet lystigt – og det er ikke noget, der falder i god jord hos alle på en sen hverdagsaften.

»En beboer havde taget kontakt til studenterne, men det er jo svært, når det drejer sig om 100 personer. Derfor kontaktede beboeren os,« siger Michael Andersen.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 23.45 onsdag aften og rykkede kort efter ud til Islands Brygge.

Ifølge vagtchefen er der tale om en svær balancegang.

»Det er jo festligt med de mange glade studenter i byen. Men hvis de bliver ved med at feste og larme til sent på aftenen, er der nogen, der tænker, 'nu må det være nok',« siger Michael Andersen.

»Så det er et tveægget sværd,« tilføjer vagtchefen.

Studenter fejrede, at huen var kommet i hus, på Islands Brygge ved at køre rundt og dytte i biler, hvor folk også hang ud af vinduerne og fløjtede, inden politiet kom og satte en stopper for festen. Foto: Anthon Unger

Han opfordrer studenterne til at huske på, at deres festligheder ikke må gå ud over andre – og heller ikke over beboerne i byens nattesøvn.

Efter politiets ankomst til Islands Brygge faldt der igen ro på, lyder det fra Michael Andersen.