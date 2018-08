Københavns Vestegns Politi har lørdag eftermiddag undersøgt en skudepisode i et villakvarter i Hvidovre vest for København.

«Vi er ved at være færdige derude. Der er blevet skudt mod en bil, der stod parkeret ud for en adresse på Langåvej. Vi har sikret bilen og området og har undersøgt det nærmere,« siger vagtchef Thomas Mejborn til B.T ved 15.30-tiden.

Bilejeren var ikke i bilen, da den blev ramt.

Politiet var til stede med hundepatruljer i området, men er stadig på bar bund i forhold til hvem der kan have stået bag.

»Vi efterforsker bredt som vi altid gør i sådan en sag. Vi ser hvad efterforskningen bringer,« siger vagtchefen.

Hvem der ejer bilen ønsker han ikke at komme nærmere ind på.

»Bilen har selvsagt været på adressen, da vi har fundet den der, men hvem der ejer den, holder vi for os selv,« siger Thomas Mejborn.

Flere beboere i området hævder at have hørt skud i området, og politiet mener derfor, at skyderiet har foregået mellem klokken 10 og 11 lørdag formiddag. Politiet modtog anmeldelsen klokken 12.42.