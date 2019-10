»Det er sørgeligt og trist. Det er det.«

Søndag morgen måtte politiet rykke ud til sag, der beskrives som 'ud over det sædvanlige.'

Klokken var 08:55, da Syd- og Sønderjyllands Politi modtog en anmeldelse fra et morgenværtshus i Jyllandsgade i Esbjerg.

Bartenderen havde bortvist en gæst fra stedet, fordi gæsten - en ung kvinde på 18 år - havde været ophidset.

Mens bartenderen førte kvinden ud af værtshuset, valgte den 18-årige - ifølge anmeldelsen - at tildele bartenderen en lussing.

Da betjentene kom frem til stedet, var den unge kvinde fortsat ophidset. Så ophidset, at betjentene blev nødt til at anholde hende og give hende håndjern på.

Derefter blev hun kørt hen til politistationen, hvor hun blev placeret i detentionen.

Men der stoppede det ikke.

»Derinde fortsætter hun sin ophidsede og agressive adfærd. Da hun kommer ind i detentionen, kan vi se, hvordan hun simpelthen slår og sparker på døren. Hun tager endda tilløb og sparker virkelig kraftigt på detentionsdøren,« fortæller vagtchef Bjørn Pedersen fra Syd- og Sønderjyllands Politi og fortsætter:

»Det er med en kraft, som ja.. Vi har set mænd, der ikke har kunnet gøre det så hårdt.«

Vagtchefen vurderer, at den unge kvinde både var påvirket af alkohol og stoffer.

»Det er i hvert fald min vurdering, at man ikke kan have en opførsel på den måde uden at være påvirket af både alkohol og stoffer,« forklarer han.

Videre fortæller han, at politiet normalt ikke plejer at oplyse om den slags sager:

»Men det er altså udover det sædvanlige, det her,« forklarer han.

Derfor udsendte politikredsen søndag formiddag et tweet om sagen, hvor det blev beskrevet, at den 18-årige 'udviste en sjældent voldsom aggression ved råben, skrigen, slag og spark på døren'.

Den unge kvinde er nu faldet til ro i detentionen.

»Hun har nok ondt i både hænder og fødder og forhåbentligt også samvittigheden, når nu hun bliver frisk igen,« fortæller Bjørn Pedersen.

»Det er sørgeligt og trist. Det er det,« tilføjer han om sagen.

Den 18-årige kan - når hun er vågnet - se frem til at blive sigtet for overtrædelse af restaurantionsloven for voldelig optræden.

På grund af lussingen stod hun egentlig til en voldssag, men fordi blandt andet bartenderen på stedet ikke ønskede at forfølge det som en voldssag, ender det med en overtrædelse af restaurationsloven.

Hun står dermed til en bøde i omegnen af 3.000 kroner.