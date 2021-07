Mandag morgen rykkede politiet ud til Bredsten i nærheden af Vejle, hvor en ung mand skulle reddes op af en å.

Den 28-årige mand var enormt beruset og kunne ikke selv komme op. På stedet var der et par af mandens venner, som også var for beruset til at hjælpe deres ven.

Det fortæller vagtchefen hos Sydøstjyllands Politi til B.T.

»Vi bliver mødt af en mand, der sidder i åen med hovedet over vandet, mens han holder fast i en gren. Han er meget beruset og kan ikke selv komme op. På stedet er også mandens venner, der ligeså er meget beruset, og derfor ikke er i stand til at hjælpe ham,« siger vagtchefen.

Anmeldelsen kom ind klokken 08.27, og klokken 09.00 lykkedes det at få manden op fra åen.

Han var en smule underafkølet og blev kørt ind på skadestuen i Vejle. Der var dog ingen skader på manden.

Den 28-årige var ikke talebar, efter han kom op ad vandet, men han er formentlig faldet ned ad skrænten og i åen.

»De var en flok kammesjukker, der enten drikker kontinuerligt, eller var startet meget tidligt,« lød det med et glimt i øjet fra vagtchefen.

Manden er fra lokalområdet i Vejle.