En stor kærlighed til biler er ikke nødvendigvis ensbetydende med en lige så stor kærlighed til færdselsloven.

Det kunne Midt- og Vestsjællands Politi konstatere, da det fredag eftermiddag rykkede ud til et biltræf i Køge.

»Vi har intet problem med, at folk mødes om deres fælles interesse for biler. Men det skal ske inden for de regler, som færdselsloven sætter. Og der må vi konstatere, at der var plads til forbedring,« siger politikommissær Lars Galasz fra Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet har flere gange haft problemer med spontant opståede biltræf i politikredsen, og fredag var det altså i Køge, hvor en større gruppe bilentusiaster havde samlet sig i et område ved Køge Handelsskole.

Da politiet ankom, kunne det konstatere, at der var nogle ureglmæssigheder med flere af bilerne.

Politiet endte med at beslaglægge fire, fordi der var manipuleret med motorstyringen og udstødningen, derudover blev der skrevet yderligere seks sager, hvor bilernes udstødning var blevet ændret og blandt andet havde fået fjernet lydpotterne.

Ejerne fik både en bøde – og indkaldelse til et ekstraordinært syn.

Der blev også skrevet en sag vedrørende en bil, der fik klippet nummerpladerne, da der ikke var betalt afgifter, og fem biler blev målt til at køre for stærkt i byzone. Fire af dem står nu til et klip i kørekortet og en til en betinget frakendelse af kørekortet, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

På motorvejen nær Køge målte færdselspolitiet desuden yderligere fire biler til at køre for stærkt – heraf to i en grad, så de står til et klip i kørekortet. En af bilerne blev målt med 151 km/t, og en anden blev skrevet for at overhale højre om og ud i nødsporet.

Og bilentusiasterne skal måske tænke sig om en ekstra gang, inden næste 'træf'.

»Vi ved, at de store forsamlinger af biler skaber utryghed og er til irritation for mange. Derfor kommer vi til at fortsætte indsatsen,« siger Lars Galasz.