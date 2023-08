Københavns Politi var tirsdag aften til stede på Christiania.

»Vi har fået en anmeldelse om knivstikkeri,« fortalte vagtchef Michael Andersen til B.T.

Politiet modtog anmeldelsen tirsdag klokken 21.59.

Onsdag morgen fortæller Michael Andersens afløser på posten som vagtchef, Jonathan Wald, at politiet ikke har konstateret noget forhold efter at have undersøgt sagen.