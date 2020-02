Det kan tilsyneladende være nemt at glemme alt om tid og sted, når man først er blevet helt opslugt af noget. Som et computerspil.

Det måtte en 27-årig mand fra Roskilde sande, efter politiet pludselig bankede på hos ham tirsdag.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport.

Politikredsen modtog onsdag morgen klokken 09:03 et opkald fra en arbejdsgiver i Jylland, der forklarede, at vedkommende var bekymret for en medarbejder, som man ikke havde kunnet få kontakt til eller havde hørt fra i flere dage.

Nogle betjente blev derfor sendt ud til medarbejderens bopæl, hvor det lykkedes at få kontakt til den 27-årige mand.

Betjentene forklarede, at hans arbejdsgiver var bekymret for ham - men det kom tilsyneladende helt bag på ham. Han troede nemlig, det endnu var søndag - ikke onsdag.

'Han havde spillet så meget computer, siden han fik fri i fredags, at han havde taget fejl af ugedagene og derfor troede, at det var søndag og dermed en fridag,' skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Den 27-årige mand blev derefter bedt om straks at kontakte sin arbejdsgiver. Politiet foretog sig ikke yderligere i sagen.