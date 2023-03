Lyt til artiklen

En lidt mystisk – eller med politiets ord i hvert fald »mistænkelig« – hændelse fandt sted i Rødovre onsdag aften.

Ved 20-tiden blev politiet kontaktet af beboere i en beboelsesejendom på Tårnvej, fordi de hørte spektakel fra en lejlighed. Naboerne var bekymrede og slog alarm.

Det fik Vestegnens Politi til at rykke massivt ud.

»Vi betragter det som et muligt mistænkeligt forhold. Vi ved endnu ikke, hvad der er sket derude,« fortæller vagtchefen ved Københavns Vestegns Politi, Brian Holm, til B.T. torsdag morgen.

Politiet rykkede onsdag aften ud til Tårnvej i Rødovre, hvor en ældre mand tilsyneladende var blevet overfaldet i sit eget hjem. Foto: Presse-Fotos.dk Vis mere Politiet rykkede onsdag aften ud til Tårnvej i Rødovre, hvor en ældre mand tilsyneladende var blevet overfaldet i sit eget hjem. Foto: Presse-Fotos.dk

Da politiet nåede frem til lejligheden på Tårnvej 111, fandt de nemlig en ældre mand, der tilsyneladende var blevet overfaldet.

»Den pågældende ønsker ikke at medvirke til at opklare sagen, så det er lidt svært for os at løbe de faktuelle forhold op. Men han har skader på kroppen, der tyder på, at han er blevet overfaldet,« siger Brian Holm.

Han tilføjer, at der ikke var tale om behandlingskrævende skader.

Der er også uvist, hvorvidt der er blevet fjernet noget fra mandens lejlighed, men umiddelbart tyder det ifølge politiet på røveri eller forsøg på røveri.

Politiets hunde undersøgte området for eventuelle spor efter gerningsmænd.

»Vi har optaget en sag og arbejder videre på den. Når vi har set nærmere på patruljernes tilbagemeldinger, tager vi stilling til, hvad vi videre skal gøre,« lyder det fra vagtchefen.

Der er på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om, hvorfor offeret ikke ønskede at samarbejde med politiet, men vagtchefen understreger, at der ikke er noget, der tyder på en form for banderelateret konflikt.