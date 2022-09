Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Københavns Politi hastede onsdag aften mod Nørreport Station.

Det fortæller Københavns Politi til B.T.

»Anmeldelsen går på, at en mand sidder ved stationen, og er ved at samle en pistol. Og det er der nogen, der reagerer på, hvilket er det eneste rigtige at gøre,« fortæller Henrik Brix, vagtchef ved Københavns Politi.

Politiet får fat i manden, og finder hurtigt ud af, at der var tale om en hardball-pistol.

»Det ligner en rigtig pistol, og selv fagfolk har svært ved at se forskel,« slår han fast.

Selvom det er en trussel i sig selv, at en mand sidder med en pistol-lignende genstand, så understreger Henrik Brix, at manden hverken har truet eller peget på nogen.

»Vi sætter stort op, når vi får sådan en anmeldelse. Vi har desværre set scenarier, hvor det er rigtige skydevåben.«

Om det er af ubetænksomhed, eller hvad grunden er til, manden sad og samlede pistolen, ved politiet ikke.

»Men hvorom alt er, har han den ikke længere, og den er nu i politiets varetægt,« slår vagtchefen fast.

Manden er nu sigtet for overtrædelse af våbenbekendtgørelsen.

Politiet modtog anmeldelsen 19.14.